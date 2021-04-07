2021/04/07 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، تخصيص الوجبة الأخيرة من المستحقات المالية للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة في محافظة ذي قار.

وقال مدير تجارة الحبوب في المحافظة، مهدي الخاقاني، في تصريحات، أن "وزارة المالية خصصت ستة مليارات و 100 مليون دينار كمستحقات مالية لمسوقين الحنطة في ذي قار".

واضاف الخاقاني، أن "هذا المبلغ يعتبر الوجبة الأخيرة والخاصة بمراكز تسويق الناصرية والاصلاح والدهيمي والرفاعي"، مبينا أن "من المؤمل ان يتم المباشرة بالتوزيع الأسبوع المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تخصص 6 مليارات دينار لفلاحي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تخصص 6 مليارات دينار لفلاحي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).