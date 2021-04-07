القضاء العراقي يصادق على سجن مسؤول بتهمة الرشوة

2021/04/07 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار الحكم بالسجن بحق مدير مركز گمرك مطار النجف الدولي الأسبق متلبسا بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (7 نيسان 2021) انه ، في تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء المدان الذي كان يشغل منصب مدير مركز گمرك مطار النجف الدولي سابقا، قام بتسلم مبالغ مالية؛ لقاء السماح بمرور أدوية مهربة عبر المطار" مبينة أنه "قام بإجراء الكشف على (400) كارتونة محملة بالأدوية والسماح بدخولها، بالرغم من أن المطار لا يعد من ضمن المنافذ الحدودية المقررة لدخول الأدوية بحسب الأمر الديواني الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في عام 2019".

وأضاف البيان إن "محكمة التمييز الاتحادية، التي نظرت القضية بعد عدم قناعة وكيلي المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أن قرار الحكم كان صحيحا وموافقا لأحكام القانون، وقررت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى".

وتابع البيان أن "محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت في (30/11/2020) حكما حضوريا بالسجن لمدة عشر سنوات على المدان؛ استنادا لأحكام البند ثانيا /1 من القرار (160 لسنة 1983) وبدلالة المواد (47 و 48 و 49) من قانون العقوبات.



وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الأول عام 2019 عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية في مطار النجف الدولي بصورة غير قانونية".

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