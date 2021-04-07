2021/04/07 | 10:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الركابي يكشف: الانتخابات ستتأجل اذا عادت مجالس المحافظات

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، عن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل في حال عودة مجالس المحافظات.

وقال الركابي، إن “مجالس المحافظات قدمت شكوى الى المحكمة الاتحادية حول قرار حلها، ومن الممكن ان المحكمة تقبل هذه الشكوى وتعاد المجالس”.

وأضاف أنه “حال عودتها ستقرر المفوضية اجراء الانتخابات البرلمانية والحكومات المحلية في آن واحد لكن بتاريخ قد يكون في نيسان 2022 والمفوضية حالياً تفكر بهذا الأمر، لان الوضع الاقتصادي العراقي لايتحمل اجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية بشكل مستقل”.

وبشأن علاقة ائتلافه مع التيار الصدري، أكد الركابي أنه “لاتوجد عداوة بين الصدر والمالكي، انما هي قطيعة وممكن ان تتلاشى مستقبلاً”، مستبعدا إمكانية حدوث اللقاء بين الجانبين خلال الوقت الحالي.

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