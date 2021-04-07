2021/04/07 | 10:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان، فيما دعت القوات الأمنية الى تشديد إجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات.وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي، في تصريح صحفي، إن “إجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه”، مبيناً أن “يومي الجمعة والسبت (يشهدان) حظراً شاملا اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة”.وشدد الموسوي، على “ضرورة التزام المواطنين أكثر بالإجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا”.ودعا الموسوي “القوات الأمنية، إلى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات”، مبيناً أن “هناك عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح جديد من خلية الأزمة بخصوص حظر التجوال في رمضان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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