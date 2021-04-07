2021/04/07 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صحة كردستان: تسجيل 13 وفاة و1217 إصابة بكورونا في أحدث حصيلة

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