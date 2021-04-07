محكمة التمييز تصدق حكم السحن الصادر بحق المدير الأسبق لمطار النجف الدولي

2021/04/07 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة التمييز الاتحادية على حكم السجن الصادر بحق المدير الاسبق لمركز كمـرك مطار النجف الدولي بتهمة تقاضي الرشا مقابل تجاوز صلاحياته الوظيفية.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أن المدان قام بتسلّم مبالغ مالية مقابل السماح بمرور أدوية مهربة عبر مطار النجف بعد قيامه بالكشف على أربعمئة كرتونة أدوية والسماح بدخولها على الرغم من كون المطار لا يعد من الجهات المسموح لها بإدخال الادوية بحسب قرارات مجلس الوزراء وبناء على ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على المتهم استنادا لأحكام قانون العقوبات.

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