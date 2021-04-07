احصائية رسمية: 25 بالمئة من نساء الأنبار أرامل

2021/04/07 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

كشف قسم تمكين المرأة في محافظة الأنبار، عن ارتفع نسبة النساء الأرامل في المحافظة، محذراً من زيادة نسب الفقر بشكل أكبر مما عليه الآن.

وقالت مديرة القسم انتصار فوزي فتيخان أبو ريشة، في تصريح صحفي، إن "أكثر الأسر في المحافظة، غاب عنها رب الأسرة بسبب المعارك التي شهدتها المحافظة منذ 2004، وكان آخرها سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية".

واشارت ابو ريشة: "أننا في الوقت نفسه يجب أن نوفر مصدر رزق ثابت للنساء اللواتي تولين مسؤولية تلك الأسر ليستطعن إعالة انفسهن وأطفالهن عند عودتهن الى منازلهن".

واوضحت، أن "نحو 25 بالمئة من نساء المحافظة من الأرامل اللواتي أصبحن هن المسؤولات عن أسرهن، ويجب أن تقوم المحافظة بتمكينهن من إعالة انفسهن وإلا ستزداد نسب الفقر في الأنبار التي وصلت لغاية الآن الى نحو 17 بالمئة".

وأكدت أبو ريشة، أن "المحافظة حاولت إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الكلفة لمساعدة ومساندة النساء للحصول على موارد مادية"، مهيبة بجميع المسؤولين والمنظمات التعاون "لإنشاء تلك المشاريع التي تساعد على حفظ كرامتهن بعد فقدان المعيل".

المصدر: صحيفة الصباح الرسمية

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