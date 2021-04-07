العثور على جثة شاب مرمي قرب حديقة في دهوك (صورة)

2021/04/07 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، الأربعاء (7 نيسان 2021)، بالعثور على جثة شاب في إحدى حدائق المدينة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الشرطة في إقليم كردستان عثرت على جثة شاب في إحدى حدائق مدينة دهوك".

وأضاف، أنه "لا توجد آثار على جثة الشاب المتوفي، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث".

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