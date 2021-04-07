قمة ثأرية تجمع البايرن والباريسي في الأبطال اليوم.. التوقيت والقناة الناقلة

2021/04/07 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق بايرن ميونخ في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، باريس سان جيرمان في قمة جديدة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "إليانز أرينا"، وتأهل فريق بايرن ميونخ إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز علي لاتسيو بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثمن النهائي، فيما صعد باريس سان جيرمان لدور الـ 8، بعد الفوز على برشلونة ذهاباً بنتيجة 4-1، والتعادل 1-1 في دور الـ 16.

يخوض بايرن ميونخ حامل اللقب بقيادة هانز فليك، مباراة باريس سان جيرمان بحسابات خاصة، خاصة وأن الأخير لن يجعلها تمر مرور الكرام بعد خسارة البطولة أمام البافاري فى المباراة النهائية الموسم الماضي 2020.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تغلب على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا نسخة 2020.

ويسعي فليك إلى إستغلال الخبرات والإستقرار الفني الذى يمر به البايرن على المستوي المحلي، من أجل التفوق على سان جيرمان وتحقيق فوزاً معنوياً قبل جولة الإياب المقرر لها 13 نيسان فى ملعب "حديقة الأمراء".

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم، بدون مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، بعد تعرضه لإلتواء فى أربطة الركبة اليمنى، وغيابه لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى سيرجي جنابري لمعاناته من إلتهاب في الحلق.

ومن المتوقع أن يدفع هانز فليك بتشوبو موتينج كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي فى هجوم بايرن ميونخ أمام سان جيرمان الليلة.

على الجانب الأخر، يلعب باريس سان جيرمان مباراة بايرن ميونخ، للثأر من البافاري، الذى انتزع منه حلم اللقب الأوروبي الموسم الماضي.

وعلى الرغم من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ أفضل الأندية الأوروبية خلال الوقت الحالي، إلا أن باريس سان جيرمان سيسعي لتحطيم البافاري والقضاء على أماله فى الوصول للقب القاري مرة أخري، وإيقاف قطاره عند الدور ربع النهائي.

ويتمسك نجوم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا وأنخيل دى ماريا وكيليان مبابي بتحقيق الحلم الأوروبي، وقيادة نادي العاصمة الفرنسية إلى اللقب الأول من دوري أبطال أوروبا، وتعويض جماهيره مأسأة الموسم الماضي.

ويفتقد باريس سان جيرمان فى مباراة اليوم، 9 لاعبين هم فلورينزي، بيرنات، فرانشي، إيكاردي، كورزاوا، إدوارد ميشوت، باريديس، تشافي سيمونز، ماركو فيراتي.

وتمثل مواجهة بايرن ميونخ، أهمية خاصة للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، حيث يتطلع للثأر بشكل شخصي من البافاري، بعد الهزيمة الكبيرة التى تلقاها مع توتنهام بنتيجة 7-2 في دور المجموعات الموسم الماضي، والتى كانت سبباً في رحيله.

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستقام في تمام الساعة ، (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ، وتُبث عبر قناة بي إن سبورت premium 2.

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