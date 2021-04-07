2021/04/07 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "اجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه"، مبيناً أن "يومي الجمعة والسبت حظراً شاملا اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة".

وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".ودعا الموسوي "القوات الأمنية الى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات"، مبيناً أن "هناك عدم التزام كبيراً بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).