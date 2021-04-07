مفوضية حقوق الانسان: اطفال مخيمات النزوح قنابل مستقبلية موقوته ... ومن الواجب اعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع

2021/04/07 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اكدت مفوضية حقوق الانسان ان اطفال مخيمات النزوح قنابل مستقبلية موقوته، من الواجب اعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع.وقال عضو المفوضية زيدان خلف العطواني بحسب بيان للمفوضية :انه تم تأشير مايقارب (١٦٢٠٠) طفل في مخيمات النزوح في محافظة اربيل ، مشيرا الى ان هذه الارقام تمثل ماتم رصده اثناء زيارات الفرق الرصدية لهذه المخيمات.وحذر العطواني من اثار ذلك المستقبلية على واقع العراق، موضحا ان عدم وجود دورات اعادة التاهيل النفسية والادماج المجتمعي بالمستوى المطلوب للمولودين في المخيمات تمثل تهديدا للنسيج المجتمعي".واشار الى ان الكثير من الاطفال ترعرعوا وقضوا مرحلة طفولتهم فيها ، مبينا انهم قنابل موقوته ولهم تاثيرات مستقبلية بحال عدم الاهتمام بهم من الجانب التربوي والنفسي والاندماج المجتمعي./انتهى9

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