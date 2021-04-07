البنك المركزي يجتمع بالقطاع المصرفي الخاص ويعلن عن مساهمات مجتمعية جديدة

2021/04/07 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقد محافظ البنك المركزي العراقي اجتماعاً مع القطاع المصرفي الخاص بحضور أمين بغداد علاء معن .واكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خلال كلمة له في الاجتماع، ان للقطاع المصرفي الخاص دورا مشرّفا في دعم المبادرات المجتمعية خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد والعالم .وبين المحافظ ان البنك المركزي أخذ على عاتقه في المبادرات المجتمعية، الأمور التي تهم دعم الثقافة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وإعمار الصروح والمباني والمعالم التراثية ذات الاهتمام من المجتمع وبما يُحيي تراث بلدنا.وقد استجابت المصارف الخاصة بشكل كبير لهذه التوجهات الرائدة.واوضح المحافظ ان البنك يسعى في مبادرته الجديدة لإعمار شارع المتنبي، مركز الثقافة في بغداد، ومن المتوقع ان تُسهم هذه المشاركات التي تقدمت بها المصارف الخاصة اليوم في تطوير اهم معالم العاصمة بغداد اضافة الى نشاطات مجتمعية اخرى./انتهى8

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