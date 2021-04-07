حقيقة اغلاق اكبر منفذ حدودي بين العراق وايران

2021/04/07 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خبر اغلاق منفذ شلامجة الحدودي بين ايران والعراق....

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