البنك المركزي يكشف عن مبادرة جديدة لإعمار شارع المتنبي

2021/04/07 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن مساهمات ومبادرات مجتمعية جديدة، مؤكدا أهمية دعم الثقافة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وإعمار الصروح والمباني والمعالم في البلاد.وذكر بيان للبنك، أن “محافظ البنك المركزي العراقي عقد اجتماعاً مع القطاع المصرفي الخاص بحضور أمين بغداد المهندس علاء معن”.واكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، […]

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