2021/04/07 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل عام تعد الفيتامينات مفيدة للجسم

والصحة، وبالتبعية يعتبر الفيتامين "إي"

"E" مهما للصحة ومضادا للأكسدة، إلا أن

المبالغة في تناوله قد تؤدي إلى مضاعفات

صحية خطيرة.

ويحمي فيتامين "إي" خلايا الجسم من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم فوائده.. فيتامين قد يعرض حياتك للخطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم فوائده.. فيتامين قد يعرض حياتك للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).