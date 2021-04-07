بعد التعافي من كورونا.. ما الفارق

2021/04/07 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء أن واحدا من كل 3 متعافين من

كوفيد-19 في دراسة شملت أكثر من 230 ألف

مريض، معظمهم أميركيون عانوا من

اضطرابات في الدماغ أو اضطرابات نفسية

في غضون ستة أشهر، مما يشير إلى أن

الجائحة قد تقود إلى م

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