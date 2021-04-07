إيطاليا تلغي نهائيا الرقابة الدينية والأخلاقية على السينما

2021/04/07 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت الحكومة الإيطالية حداً لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والتي طال مقصّها الكثير من روائع الشاشة الكبيرة ومنها مثلاً "ذي لاست تانغو إن باريس".

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