إجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في رمضان

2021/04/07 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان، فيما دعت القوات الأمنية الى تشديد إجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات.وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية إن “اجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه”، مبيناً أن “يومي الجمعة والسبت حظراً شاملا اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة”.وشدد الموسوي على “ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا”.ودعا الموسوي “القوات الأمنية الى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات”، مبيناً أن “هناك عدم التزام كبيراً بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة”.

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