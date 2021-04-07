إدارة الديوانية تواجه عقبات أمام استثمار ملعبها

2021/04/07 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية- واع - فرحان الزيادي أكدت مديرية شباب ورياضة الديوانية عدم وجود كتاب رسمي بخصوص عقد الاستثمار لملعب الديوانية من قبل رئيس النادي حسين العنكوشي.وقال مدير شباب ورياضة محافظة الديوانية سعد المحنَّة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن " هنالك اشكالات وعقبات في استثمار الملعب تتمثل بوجود سندين الأول باسم وزارة الشباب والرياضة والثاني باسم الإدارة المحلية في المحافظة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاستثمار عن طريق المحافظة وهيئة الاستثمار فيها "، مبيناً أن" الوزارة لم تأخذ برأي المحافظة في ذلك ، ما سبب تقاطعاً بين الجهتين ".وأشار المحنَّة الى أن " المحافظة تؤكد ضرورة توفر الضوابط القانونية في احالة مشروع استثمار الملعب"، مضيفاً أنها "ستلجأ الى رفع دعوى قضائية في حال مباشرة أية شركة باستثمار الملعب من دون حصول موافقتها وتوفر الاجازة الاستثمارية عن طريق هيئة الاستثمار فيها" .

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