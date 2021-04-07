وزير الخارجية: الحوار الاستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة

2021/04/07 | 10:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقية.وقال حسين في بيان، إن “الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة”.وأعرب عن “تطلعه إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك وعلى كافة الصُعُد بين العراق وأميركا”.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، […]

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