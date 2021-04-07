البنك المركزي يطلق مساهمات مجتمعية جديدة بمشاركة القطاع المصرفي الخاص

2021/04/07 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، عقده اجتماعاً مع القطاع المصرفي الخاص بحضور أمين بغداد علاء معن.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن محافظه مصطفى غالب أكد "خلال كلمة له في الاجتماع، ان للقطاع المصرفي الخاص دور مشرّف في دعم المبادرات المجتمعية خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد والعالم".

وأضاف أن "البنك المركزي أخذ على عاتقه في المبادرات المجتمعية، الأمور التي تهم دعم الثقافة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وإعمار الصروح والمباني والمعالم التراثية ذات الاهتمام من المجتمع وبما يُحيي تراث بلدنا وقد استجابت المصارف الخاصة بشكل كبير لهذه التوجهات الرائدة".

واوضح غالب، بحسب البيان، أن "البنك يسعى في مبادرته الجديدة لإعمار شارع المتنبي، مركز الثقافة في بغداد، ومن المتوقع ان تُسهم هذه المشاركات التي تقدمت بها المصارف الخاصة اليوم في تطوير اهم معالم العاصمة بغداد اضافة الى نشاطات مجتمعية اخرى".

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