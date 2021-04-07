2021/04/07 | 11:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقيام ضابط برتبة رائد، بإطلاق النار على أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية.وأفاد مصدر أمني، أن “ضابطا برتبة رائد قام برفقة شقيقه الذي يعمل في وزارة الكهرباء على اطلاق النار اتجاه أربعة أشخاص بسبب خلاف حصل بينهم وذلك في منطقة القاهرة”.وأوضح المصدر أن “الحادث أدى إلى إصابتهم في منطقة الرأس والقدم، وتم إلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم بالتوقيف، وضبط بحوزتهم سلاح نوع مسدس حكومي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب خلافات شخصية..



ضابط يفتح النار على أربعة أشخاص في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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