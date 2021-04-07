بالصور.. وقفة احتجاجية لأصحاب الأجور والعقود في وزارة الكهرباء بالبصرة

2021/04/07 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تظاهر العشرات من اصحاب العقود والاجور في وزارة الكهرباء اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021) قرب مبنى شركتي نقل وإنتاج كهرباء الجنوب، بمحافظة البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين طالبوا بتحويل الأجور اليومية الى عقود ، وتجديد أصحاب العقود، وإطلاق مستحقاتهم المتراكمة لعام 2020، منوهين الى عدم تجديد الوزارة لعقودهم لسنة 2021.

وانتقد المتظاهرون صمت وزارة الكهرباء حيال هذين الأمرين والتي لا دخل لها في تعليمات الموازنة لعدم وجود نص أو مادة تحث على التحويل أو التجديد .

ويشتكي أصحاب العقود والأجور اليومية من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر طويلة، وهو ما أثر سلبا على آلاف الأسر العراقية.

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