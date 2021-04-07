حقوق الانسان بالبصرة : منع مواد أساسية بحجة دعم المنتج المحلي بينما تدخل نفس المواد من شمال البلاد

2021/04/07 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ابدى مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة استغرابه من استمرار منع مواد أساسية وشحيحة تدخل في قوت المواطن بحجة دعم المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية بينما تدخل نفس هذه المواد من شمال البلاد مما يضاعف أسعارها ويحمل الأفراد نقصا مضاعفا للدخل.وقال المكتب في بيان صحفي اليوم : بعد الرصد والمقارنة بين دخل الفرد الشهري لمئات الالاف في محافظة البصرة وقياس مستوى الارتفاع في اسعار جميع المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية بنسبة تصل لبعضها إلى الـ ٥٠٪ وأكثر قياسا لما كان قبل رفع قيمة الدولار الأميركي امام العملة الوطنية "فان مكتب المفوضية يسجل أمام الحكومة المركزية ان ماتقدم يعد قمعا وتمييزا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإفراد مع التفشي الكبير والخطير لفايروس كورونا في البصرة .ودعا المكتب في بيانه الحكومة الى النظر في مصلحة أفرادها وإيجاد حلول مناسبة لتوفير قوت المواطن ./انتهى

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