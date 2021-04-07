صحة ديالى تعلن عن تسجيل انخفاض بمعدل الاصابات بفايروس كورونا

2021/04/07 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت دائرة صحة ديالى عن انخفاض بمعدل الاصابات اليومية بفايروس كورونا قياسا بالموقف الوبائي ليوم امس .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان المحافظة سجلت / 327 / اصابة جديدة بمرض كورونا و / 233 / حالة شفاء وحالة وفاة واحدة ضمن الموقف الوبائي لهذا اليوم ./انتهى

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