بغداد ولندن تبحثان تسليم المطلوبين

2021/04/07 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي دعم القضاء العراقي.

وقال المجلس في بيان له يوم الاربعاء، ان رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي والوفد المرافق له.

وحسب البيان فإن الجانبين بحثا "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم الدعم للقضاء العراقي في مجال مكافحة الارهاب وتسليم المطلوبين".

PUKmedia / اعلام مجلس القضاء

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