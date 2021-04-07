رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير البريطاني في العراق‎

2021/04/07 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاربعاء

الموافق 7 /4 /2021 السفير البريطاني في

العراق السيد ستيفن هيكي والوفد

المرافق له.

وبحسب بيان من سلطة القضاء العراقي حصلت

وكالة

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