معركة مأرب.. تعقيدات الملف اليمني تعيق خطة بايدن للخروج من المنطقة

2021/04/07 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت المعركة من أجل مدينة صحراوية يمنية قديمة مفتاحًا لفهم التوترات الأوسع نطاقاً التي تؤجج الشرق الأوسط الآن، والتحديات التي تواجه أي جهود من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإخراج القوات الأميركية من المنطقة.

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