أوساكا اليابانية تعلن إلغاء مرور الشعلة الأولمبية

2021/04/07 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت محافظة أوساكا اليابانية اليوم الأربعاء، إلغاء مرور مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو، في المحافظة بأكملها، بسبب الانتشار السريع للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المحافظة الواقعة غرب اليابان حالة الطوارئ الطبية بعد أن سجلت أكثر من 800 حالة إصابة جديدة بالعدوى اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء.

وقال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا، خلال المؤتمر الصحافي إن “هذه الزيادة قد تأتي بسبب سلالات لفيروس كورونا أكثر نشراً للعدوى”.

وأعلن المحافظ أن مسيرة الشعلة الأولمبية لن تمر في طرق المحافظة بأكملها، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ المحافظة للجنة المنظمة للأولمبياد، بأن مسيرة الشعلة لن تمر في مدينة أوساكا.

وأضاف أن المسؤولين في أوساكا كانوا يجرون محادثات مع اللجنة المنظمة للأولمبياد بشأن حلول بديلة.

وفرضت الحكومة اليابانية أمس الأول الإثنين إجراءات تمثل ما يشبه حالة طوارئ تتعلق بجائحة فيروس كورونا، في محافظات أوساكا ومياجي وهيوجو، في ظل مخاوف من موجة جديدة من انتشار العدوى.

وأعلنت محافظة هيوجو اليوم الأربعاء عن 328 حالة إصابة جديدة وهو رقم غير مسبوق في المحافظة، بينما أعلنت طوكيو عن 555 حالة إصابة وهو أعلى رقم يومي تسجله خلال شهرين.

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