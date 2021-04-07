روسيا تستبعد عودة سفيرها في أمريكا إلى واشنطن قريباً

2021/04/07 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عودة السفير الروسي إلى واشنطن في المستقبل القريب، وأوضح أن عودته مرتبطة استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

ونقل موقع قناة “آر تي عربية” عنه في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عن عودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى الولايات المتحدة “هذه المسألة غير مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة”، مضيفاً أن “تحديد التوقيت يعتمد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي.



نتوقع أنهم سيكونون قادرين على إظهار الرغبة، على الأقل نسبياً، في تطبيع العلاقات، ويتخذون إجراءات ملحوظة”.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف في 17 مارس (آذار) الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيدفع الثمن” بعد تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والرد بالإيجاب عندما سُئل إذا كان يعتبر الرئيس الروسي “قاتلاً”.

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