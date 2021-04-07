الصحة: العراق ليس من البلدان المتصدّرة بمُصابي السرطان

2021/04/07 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الخدمات الصحية لمرضى السرطان أفضل من الأعوام السابقة، مؤكدةً أنها وفرَّت الأدوية السرطانية هذا العام وهي الأفضل قياساً بالأعوام الماضية، مشيرةً إلى أن العراق ليس من البلدان المتصدرة بمصابي السرطان.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبدالأمير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وفرّت الخدمات الصحية لمرضى السرطان في هذا العام بشكل أفضل من الأعوام الماضية"، مؤكداً أن "أدوية الأمراض السرطانية هذا العام ستكون أفضل من بقية الأعوام الماضية".

وأشار إلى أن "الوزارة ستشتري أجهزة المعجلات الخطية للدوائر بعدد جيد، وهي مسؤولة عن علاج السرطان بالإشعاع، إذ ستكون هنالك أجهزة للتشخيص (البتسكان) في بعض الدوائر التي ستفتح، بالاضافة إلى الأجهزة الموجودة في مدينة الطب".

وأوضح أن "العراق ليس من البلدان المتصدرة بمُصابي السرطان وهذه الإصابات تحسب بالمعدل، إذ إن عدد الاصابات تحسب لكل 100 الف سنوياً، والآن هي تتراوح من 90 الى 100 حالة لكل 100الف سنوياً".

وذكر أن "معظم الدول الاوروبية تصل الاصابات فيها من 200 الى 400 لكل 100 الف سنوياً، ومن بين تلك الدول الدنمارك والنرويج، أما معدل الاصابات في دول الجوار مثل فلسطين وسوريا وتركيا فهي عالية أكثر من العراق".

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