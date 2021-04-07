مذكرة تفاهم بين بغداد ولندن في مجال مكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين

2021/04/07 | 11:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع السفير البريطاني في العراق‎ ‎ستيفن هيكي تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم الدعم للقضاء العراقي في مجال مكافحة الارهاب وتسليم المطلوبين.وذكر إعلام القضاء في بيان، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي والوفد المرافق […]

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