وزير الخارجية فؤاد حسين: الحوار الإستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقية

2021/04/07 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن الحوار الإستراتيجي مع واشنطن يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة.

وذكر حسين بحسب بيان لوزارة الخارجية، ذكر أن الحوار الإستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة ومن خلاله نتطلّعُ إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة على الصُعُد كافة.

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