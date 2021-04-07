الهيئة التنسيقية للفصائل في العراق: جاهزون لفتح جبهات واسعة ضد القوات الاميركية

2021/04/07 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وطالبت الهيئة التنسيقية للفصائل في بيانها بتشكيل لجنة موازية من الشخصيات العلمية والأكاديمية والسياسية، تكون وظيفتها وضع خارطة طريق للجنة الحوار ومتابعة عملها.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون على رأس خارطة الطريق تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية والاجنبية من الأرض العراقية، على أن يتضمن ذلك الأجواء العراقية وحمايتها بالكامل، ومنع أيَّ طيران أجنبي من انتهاكها،وتحديد سقفٌ زمنيٌ واضحٌ للحوار ولتطبيق مخرجاته.

وأشارت الهيئة الى جاهزية المقاومة لفتح جبهات واسعة على القوات الأميركية وتوجيه ضربات مُرَكّزة وموجعة لها، مضيفة انها تجد نفسها ملزمة بناء على ما يتمخض من مقدمة الحوار، أن ترد بكل قوة وأن توجِّه ضربات كبيرة ودقيقة في حال لم يتضمن هذا الحوار إعلانًا واضحًا وصريحًا لموعد الانسحاب النهائي لتلك القوات.

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