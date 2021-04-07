حديث نيابي عن إرجاع قانون الموازنة الى البرلمان

2021/04/07 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إعادة قانون الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب في حال “الطعن ببعض بنودها” حتى وإن صادق رئيس الجمهورية عليها .وقال همزة في تصريح صحفي، إن “الموازنة يمكن إعادتها إلى مجلس النواب إذا تمَّ الطعن في الموازنة استناداً إلى المواد الدستورية سواءً […]

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