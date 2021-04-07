خلية الازمة تعلن ساعات الحظر خلال شهر رمضان

2021/04/07 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت خلية الازمة، الاربعاء، ان فرض الحظر في شهر رمضان سيطبق بعد وقت الفطور مباشرة، فيما دعت للالتزام باجراءات الصحة والسلامة.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي، في تصريح تابعه NRT عربية (7 نيسان 2021)، إن "اجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه وان الحظرالشامل سيكون يومي الجمعة والسبت اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة".

وأكد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".

وطالب الموسوي "القوات الأمنية بتشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات"، مبينا أن "هناك عدم التزام كبيراً بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة".

يذكر ان "وزارة الصحة والبيئة سجلت ، أمس الثلاثاء، 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5225 حالة للشفاء"، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة في عموم العراق".

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