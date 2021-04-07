2021/04/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (7 نيسان 2021)، بتأجيل القمة الثلاثية المقررة، بين العراق ومصر والأردن، للمرة الثانية، بعد تأجيل أول تسببت به حادثة قطار سوهاج في مصر، حيث طلبت القاهرة حينذاك، تأجيل القمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القمة التي كان من المفترض عقدها يوم غد الخميس، بين كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجلت إلى اشعار آخر".

وأوضح، أن "التأجيل جاء بعد طلب تقدمت به عمان، بسبب أوضاع داخلية تتعلق بها".

وأشار إلى أن "الدول الثلاث، لم تحدد موعداً بعد لانعقادها، خصوصاً بعد أن أجلت لمرتين".

وكان من المفترض عقد القمة في موعدها الأول، في الـ 26 من آذار الماضي، لكن حادثة اصطدام قطارين في سوهاج المصرية، دفعت الرؤساء الثلاث لتأجيلها.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث، قد عقدوا اجتماعات تمهيدية للقمة، التي من المتوقع أن يطغى عليها الطابع الاقتصادي، في بغداد، فيما تمثل القمة اللقاء الثالث بين الرؤساء الثلاث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل قمة بغداد الثلاثية بين العراق ومصر والأردن للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل قمة بغداد الثلاثية بين العراق ومصر والأردن للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).