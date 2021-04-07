أربيل تقرر غلق السيطرات ومنع الدخول والخروج من المحافظة

2021/04/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانافاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، (7 نيسان 2021)، قيام سلطات إقليم كردستان بإغلاق جميع السيطرات لمحافظة اربيل مع المحافظات العراقية ذهاباً واياباً.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "منافذ دخول محافظة اربيل والخروج منها اغلقت بالكامل بدون أي استثناء، ولا يسمح بدخول اي شخص حتى وان كان يحمل الاقامة السنوية بسبب تفشي وباء كورونا".واوضح المصدر، ان "جميع الاستثناءات الغيت من قبل سلطات اربيل لدخول المحافظة بسبب تفشي الجائحة".

ويوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، أن الإقليم يمر بأوضاع صحية "خطيرة جداً".

وقال حويزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأوضاع الصحية خطيرة جداً، ولذلك جاء حظر التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى، من أجل محاولة السيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات".

وأضاف، أن "اللجنة العليا لم تقرر فرض حظر شامل للتجوال بسبب تأثير ذلك على أوضاع المواطنين من جميع النواحي وخاصة الاقتصادية".

وشدد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة "الأخذ بالحسبان تشديد الإجراءات والالتزام العالي من قبل المواطنين، لأن الالتزام ما زال دون المستوى، ما أدى إلى زيادة الإصابات".

كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان أمس الاربعاء، امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحفي، عقده على هامش تسلم الوزارة مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا من شركة "جايكا" اليابانية، "للأسف نمر بأوضاع خطيرة جدا جدا"، لافتا أن "وحدات العناية المركزة في الإقليم لم تعد تتسع لاستقبال المرضى لامتلائها".

وأضاف ان "معدل الإصابات بكوفيد 19 بتصاعد في اقليم كردستان مع زيادة الوفيات والحالات الحرجة مما دفع الى تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية".

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، حظر التنقل مع المحافظات العراقية، مع استثناء فئات معينة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تقرر تعليق التنقل بين إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، مع استثناء الجهات المسموح لها شريطة إجراء فحص كورونا، ولا سيما الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية".

وأضافت، ان "سكنة إقليم كردستان، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات إقليم كردستان، فضلاً عن التجار والمستثمرين غير مشمولين بالقرار".

وأكدت الداخلية "استمرار الحركة التجارية بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية مع المراعاة الكاملة للإجراءات الوقائية".

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