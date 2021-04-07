الفياض يلتقي بوغدانوف في موسكو ويبحث معه علاقات العراق وروسيا

2021/04/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الأربعاء (7 نيسان 2021)، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، العلاقات العراقية الروسية.

وقالت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفياض التقى في العاصمة الروسية موسكو، كلاً من سكرتير مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف".

وأضافت، ان "الفياض بحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا".

وتابعت الهيأة، انه "جرى خلال الاجتماع بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين، وتم التأكيد على والاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن".

وأشارت، إلى أن "الفياض التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي".



لافتة الى ان "الجانب الروسي أكد على موقفه الداعم لوحدة العراق وسيادته".

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