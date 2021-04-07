تعبئـة وخدمـات الغــاز في البصرة تباشـرُ بنصـب خزانـات غـاز في معمل الشعيبـة

2021/04/07 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرَ فرعُ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في البصرة ، اليَوْم الاربعاء بأعمال نصب خزاني غاز جديدين سعة 116م3 لكل خزان ، في معمل غاز الشعيبة في البصرة، بالتنسيق مع شركة المعدات الهندسية.وذكر اعلام الفرع بحسب بيان "تأتي هذه الأعمال بعد خروج خزانات قديمة من الخدمة، وتحقيقاً لمشروع زيادة الطاقة التخزنيّة والذي يُعدُّ من المشاريع المهمّة لاستيعاب اكبر طاقة مُمكنة من مادة الـ LPG، تُسهمُ بتوفير خزينٍ كافٍ لمعملِ غاز الشعيبة ومعامل تعبئة الغاز بصورة عامة.يُذكر أنَّ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وحسب توجيهات إدارتها العليا تسعى لتكثيف جهودها وتسخير كافة إمكاناتها لانجاز مشروع زيادة الطاقات التخزينية في مواقعها كمشروع استراتيجي في العراق لاسيما في محافظة البصرة./انتهى

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