كركوك تشارك باجتماع تداولي في وزارة التخطيط لبحث تطبيق موازنة الدولة

2021/04/07 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري عن عقد اجتماع موسع للمحافظين مع وزير التخطيط لبحث ومناقشة اليات تطبيق الموازنة للعام الحالي .وقال ان وزير التخطيط خالد بتال عقد اجتماعا تداوليا للمحافظين لبحث تنفيذ قانون الموازنة للدولة لعام 2021،وفق البنود الواردة فيها والخاصة بالمشاريع الأستثمارية .وبحضور وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان ،ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات وسيعقد خلال ايام اجتماع فني للجهات المختصه بالمحافظات مع وزارة التخطيط لتعزيز التعاون والتنسيق وبحث التفاصيل الفنية والاجراءات الواجب توفرها لتنفيذ بنود الموازنة ./انتهى

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