خلاف بين روسيا وأميركا حول استهداف الأسد المدنيين بأسلحة كيميائية

2021/04/07 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد خلاف بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر أمس الثلاثاء، حول تصويت يجري في وقت لاحق من هذا الشهر قد يجرد سوريا من حقوق التصويت في المنظمة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيماوية.

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