من بينها في كربلاء.. الكهرباء تكشف تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية

2021/04/07 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء،

عن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة

الشمسية في خمس محافظات، مشيرةً إلى عقد

اتفاق شبه مبدئي مع شركة فرنسية لإنشاء

محطة بطاقة 1000 ميغاواط من الطاقة

الشمسية.

وقا

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