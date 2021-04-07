دولة القانون: عازمون على ارجاع سعر الصرف السابق

2021/04/07 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم

الأربعاء، عزمه إرجاع سعر صرف الدولار

إلى ما كان عليه.

وقال النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد،

في بيان، نؤكد موقفنا المبدئي الثابت

برفض رفع سعر صرف الدولار الذي جسدناه

بش

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