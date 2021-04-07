العراق يعلن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية ببغداد

2021/04/07 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأجيل

عقد القمة الثلاثية في العاصمة بغداد.

وقال ناظم في تصريح صحافي، إنه "تقرَّر

تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية

الظروف الأمنية في ا

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