الصحة: الزيادة الخطيرة بالإصابات أمر متوقع والوضع تحت السيطرة

2021/04/07 | 13:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، أن الزيادة الخطيرة بالإصابات أمر متوقع، مبينة أن الوضع تحت السيطرة “حتى الآن”.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “الزيادة في إصابات فيروس كورونا في آخر موقف وبائي أمر متوقع وحذرت منه وزارة الصحة ووزير الصحة في مؤتمرات صحفية وبيانات متتالية منذ اشهر من احتمال حدوث حالة تفش وبائي كبير حتى قبل ظهور السلالة الجديدة رغم مطالبات الوزارة الالتزام بالوقاية”.وأضاف البدر، أن “الوزارة قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة”، مبيناً أن “الوزارة لا تزال لديها آلاف الأسرّة لعلاج مرضى كورونا غير مشغولة”.وأوضح البدر، أن “الموجة […]

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