الاسدي يؤكد على اهمية حفظ هيبة الدولة واعادة الثقة بالقوات الامنية

2021/04/07 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي اليوم الاربعاء اجتماعاً امنياً في مقر قيادة العمليات بحضور قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء (مؤيد فرحان) وعدد من القياديات الامنية للإطلاع على خطة العمل الخاصة بقيادة الشرطة.

بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ ورد لـ"السومرية نيوز" ذكر ان الاسدي استمع الى بعض المعوقات والمقترحات التي تخدم المواطن وتعزز الوضع الامني في ذي قار .وقدم إيجازاً حول عمل الأجهزة الامنية في المحافظة وما تتطلبهُ المرحلة المقبلة من خطوات عملية تحافظ على الاستقرار في الناصرية وتعيد ثقة المواطن بقوات الشرطة وتحفظ هيبة الدولة

كما وناقش الاجتماع وضع خطة عامة لفتح بعض المنشآت والدوائر الحكومية .

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