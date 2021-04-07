الرشيد يقرر منح سلفة للمستفيد من الراتب التقاعدي

2021/04/07 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قرر مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، منح سلفة شخصية للمستفيد من الراتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مبلغ السلفة حدد مابين […]

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