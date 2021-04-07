قرار من مصرف الرشيد حول منح سلفة للمستفيد من الراتب التقاعدي

2021/04/07 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مصرف الرشيد، الاربعاء، منح سلفة شخصية للمستفيد من الرتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف، وذلك بعد كانت السلفة مقتصرة سابقاً على المستفيد الأصيل.

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واوضح المكتب الاعلامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 نيسان 2021)، انه "تقرر منح سلفة شخصية للمستفيد من الرتب التقاعدي والموطن راتبه لدى المصرف، بمبلغ حدد مابين (5-8) مليون دينار".

واضاف ان "منح السلفة للمستفيد يتم بمثل شروط منح المتقاعد الاصيل والمعمول بها".

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