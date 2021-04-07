2021/04/07 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مؤتمر صحفي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني:

– البارزاني: ملتزمون بتنفيذ كافة التزاماتنا تجاه بغداد.

– البارزاني: تمرير الموازنة مكسب للشعب العراقي بمن فيهم الكرد.

– البارزاني: ننتظر الكثير من الأمم المتحدة والأطراف الدولية لدعمنا.

– البارزاني: ننتظر من بغداد تنفيذ التزاماتها تجاه كردستان.

– البارزاني: نأمل أن ترسل بغداد مستحقات الإقليم للأشهر الثلاثة الأولى 2021.

– البارزاني يطالب مواطني الإقليم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

– البارزاني: مستعدون لتنفيذ قانون الموازنة.

– البارزاني: وفدنا مستعد لزيارة بغداد مرة أخرى.

– البارزاني: نعمل على إعداد موازنة الإقليم للعام الحالي.

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